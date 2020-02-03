Коронавірус не підтвердився у двох українців, які прилетіли з Китаю

Підозри на коронавірус у двох людей, які прилетіли з Китаю і госпіталізованих в інфекційне відділення Олександрівської лікарні, не підтвердилися. Про це повідомляє "Страна".

Взяті аналізи не виявили у них новий неклітковий інфекційний агент 2019-nCoV.

Про це 3 лютого повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. А. А. Богомольця Ольга Голубовська.

У прибулих з КНР громадян коронавірус запідозрили 1 лютого в аеропорту Бориспіль. За результатами огляду їм поставили попередній діагноз ГРВІ, після чого направили в інфекційне відділення. На щастя, підозри виявилися марними.

Як повідомляли Українські Новини, влада Китаю ізолювали ще один великий місто з-за коронавіруса. В місті вже припинив працювати громадський транспорт, кінотеатри, музеї.

За останніми даними, число хворих коронавірусом перевищило 17 тис. осіб. Всього ж в лікарнях Китаю під наглядом перебувають 152 700 осіб, 475 пацієнтів виписані після успішного курсу лікування. Крім того, в Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.