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03 лютого 2020, понеділок, 20:03 7
Зовнішня політика 2020-02-03T20:04:54+02:00
Українські Новини
Туреччина має намір виділити $36 млн для потреб ЗСУ

Туреччина має намір виділити $36 млн для потреб ЗСУ

Валерия Драгомирова
Україна, Туреччина, Реджеп Тайїп Ердоган, ЗСУ
Зеленський і Ердоган. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Ердоган. Фото: Офіс Президента

Туреччина має намір виділити 200 млн турецьких лір (близько 36 млн доларів) для потреб Збройних сил України з метою придбання турецьких товарів військового і подвійного призначення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У присутності Президентів України і Туреччини міністри оборони двох країн підписали міжурядову угоду про військово-фінансове співробітництво, а також протокол про фінансову допомогу.

"Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового і подвійного призначення", - йдеться в повідомленні.

В ході засідання Стратегічної ради високого рівня, сторони домовилися розвивати оборонно-промислове співробітництво.

Як повідомляли Українськи Новини, у понеділок Президент Туреччини Реджеп Ердоган перебуває з візитом в Україні.


Також Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.

Тим часом Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів.

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