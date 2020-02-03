Туреччина має намір виділити $36 млн для потреб ЗСУ

Туреччина має намір виділити 200 млн турецьких лір (близько 36 млн доларів) для потреб Збройних сил України з метою придбання турецьких товарів військового і подвійного призначення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У присутності Президентів України і Туреччини міністри оборони двох країн підписали міжурядову угоду про військово-фінансове співробітництво, а також протокол про фінансову допомогу.

"Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового і подвійного призначення", - йдеться в повідомленні.

В ході засідання Стратегічної ради високого рівня, сторони домовилися розвивати оборонно-промислове співробітництво.

Як повідомляли Українськи Новини, у понеділок Президент Туреччини Реджеп Ердоган перебуває з візитом в Україні.



Також Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.



Тим часом Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів.