Суд залишив у силі арешт підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко

Печерський районний суд Києва залишив у силі арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко без права внесення застави.

Таке рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини.

Кузьменко була доставлена в суд і присутня на засіданні.

Суд дозволив їй перебувати поруч зі своїм адвокатом Тарасом Безпалим.

Захист Кузьменко просив суд обрати їй міру запобіжного заходу, не пов'язану з утриманням під вартою.

Таким чином, адвокат зазначив, що нічний домашній арешт задовольнив би потреби підозрюваної, і вимоги сторони звинувачення.

Суд задовольнив клопотання адвоката підозрюваної і дозволив допитати як свідка її колишнього чоловіка Дмитра Кузьменка, матір Ірину Калинкіну, учасника Антитерористичної операції Володимира Ульянова.

Безпалий заявив, що експерт Іван Бірч, який проводив експертизу ходи підозрюваних у вбивстві Шеремета, не акредитований в Україні.

Також він повідомив, що в експертизі значиться, що порівняння особливостей особи Кузьменко і жінки з камер спостереження, яка причетна до вбивства Шеремета, не дають привід стверджувати, що це одина і та ж сама людина.

Незважаючи на це, у висновку зазначено, що аналіз ходи дає умовно-достатні докази, що це одна людина.

Адвокат заявив, що на момент вбивства Шеремета Кузьменко була знайома ще з одним підозрюваним за цією справою - Андрієм Антоненко, при цьому з Яною Дугарь вона знайома не була.

Отже, адвокат заявляє, що вони не могли бути в одному "злочинному угрупованні".

Те, що Кузьменко перебувала вдома на момент вбивства журналіста, за словами Безпалого, підтверджується місцем розташування її телефону, листуванням в соціальній мережі Facebook і показаннями свідків.

Також суд дозволив адвокату додати до матеріалів справи графік операцій Кузьменко.

Згідно з ним, у підозрюваної заплановано ряд складних операцій, з якими, за словами адвоката, може впоратися тільки висококваліфікований лікар, як Кузьменко.

Крім того, у Кузьменко є син Артем, який навчається в школі.

Як повідомляли Українські Новини, 13 грудня Печерський районний суд Києва заарештував Кузьменко без права внесення застави до 8 лютого 2020 року, а 24 грудня Апеляційний суд залишив це рішення в силі.



Раніше у підозрюваної у вбивстві Шеремета "Лисиці" Кузьменко забрали одяг, окуляри і комп'ютер.