У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер

Национальная полиция в ходе обысков дома подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко изъяла одежду, очки, телефоны и компьютерную технику.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Владислав Добош.

"Изъяли одежду, очки, флэшку, телефоны, компьютер. То есть стандартный (пакет)", - сказал он.

Адвокат сообщил, что защита будет обжаловать не только меру пресечения Кузьменко, но и ряд процессуальных действий.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года.

Генеральная прокуратура просила суд арестовать Кузьменко без права залога.



Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.