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16 декабря 2019, понедельник, 15:00 2951
Силовые структуры 2019-12-16T15:00:33+02:00
Українські Новини
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер

У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Юлия Кузьменко, Убийство Павла Шеремета, Обыск
Юлия Кузьменко. Фото: Facebook
Юлия Кузьменко. Фото: Facebook

Национальная полиция в ходе обысков дома подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко изъяла одежду, очки, телефоны и компьютерную технику.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Владислав Добош.

"Изъяли одежду, очки, флэшку, телефоны, компьютер. То есть стандартный (пакет)", - сказал он.

Адвокат сообщил, что защита будет обжаловать не только меру пресечения Кузьменко, но и ряд процессуальных действий.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года.

Генеральная прокуратура просила суд арестовать Кузьменко без права залога.


Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

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