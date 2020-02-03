У січні Україна скоротила транзит газу в 3 рази

У січні 2020 року Україна скоротила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) в 3 рази, або на 5 062 млн куб. м, до 2 548 млн куб. м порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.

У тому числі в січні 355,3 млн куб. м було транзитом через Україну поставлено в Молдову.

Порівняно із груднем 2019 року транзит знизився в 3,2 разу, або на 5 544 млн куб. м.

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В 2019 році Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) на 3,24%, або на 2,813 млрд куб. м, до 89,583 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.