НБУ готов выкупить поступившие "Нефтегазу" $2,9 млрд от "Газпрома"

Национальный банк готов выкупить поступившие Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" 2,918 млрд долларов от компании "Газпром" (Россия).

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что средства, которые получил "Нефтегаз" от "Газпрома", в 3 млрд будут проданы и учтены в госбюджет. Мы будем на рынке и выкупим эту валюту", - сказал он, отвечая на вопрос, за счет чего улучшен прогноз по росту международных резервов в текущем году до более 29 млрд долларов.

В прошлом году, как добавил Смолий, "Нефтегаз" продал 0,5 млрд долларов из указанной суммы.

По его словам, НАК будет продавать оставшуюся валюту, так как у него есть еще поступления в валюте от транзита газа.

Он добавил, что резервы также вырастут за счет подписания с Международным валютным фондом (МВФ) новой программы, и это даст один из траншей в этом году.

Вместе с тем НБУ ожидает выход Минфина во второй половине года на внешние рынки и получение средств от Евросоюза.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" не планирует заключать новые договоренности с "Газпромом".

Тем временем арест активов "Газпрома" в Европе снят по просьбе "Нефтегаза".