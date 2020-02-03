Лондон відмовляється від стандартів ЄС в питаннях навколишнього середовища, прав працівників та субсидій

Після Brexit Великобританія планує відмовитися від деяких стандартів Євросоюзу в таких сферах, як захист навколишнього середовища, права працівників та державних економічних субсидій. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на частини промови прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, які оприлюднили у ніч на понеділок, 3 лютого.

Планується, що Борис Джонсон буде розповідати про цілі, які він намагатиметься досягти на майбутніх переговорах між Лондоном і Брюсселем. Джерело повідомляє, Великобританія не вважає за доцільне дотримуватися стандартів ЄС. Однак без стандартів королівство не залишиться.

"Великобританія буде дотримуватися найвищих стандартів у цих сферах, які багато в чому кращі за ті, що в ЄС, – і це без примусу укладати будь-який договір", – наголошується в одному з місць промови.

Як повідомляє інформагентство Bloomberg, Джонсон планує наполягати на домовленості на рівні торгової угоди ЄС з Канадою, однак буде готовий задовольнятися більш загальним договором.

Якщо переговори закінчаться без результату, то по завершенню перехідного періоду в кінці 2020 року торгівля між Великобританією і ЄС буде регулюватися загальними правилами Світової торгової організації (СОТ), які передбачають наявність мит.

Джерело повідомляє, що Джонсон планує заявити: у разі встановлення з Євросоюзом торговельних відносин за зразком канадських Великобританія не буде визнавати над собою юрисдикцію європейських судів.

Нагадаємо, ніч на суботу, 1 лютого Великобританія залишила ЄС. Після цього в країні почався перехідний період, під час якого населення не повинно відчути жодних змін. Однак Лондон і Брюссель повинні домовитися за цей час, як вони стануть вести торгівлю після 2020 року.

Великобританія не планує змінювати візовий режим для громадян України.

Тим часом, з початку лютого Україна ввела безвиз для британців на рік.