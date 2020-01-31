Британія не планує змін у візовому режимі для українців після Brexit

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Питання безвізу — не політичне питання, це питання безпеки кордонів. А безпека кордонів — це причина, чому Великобританія не брала участі у Шенгенській угоді, і ця політика не змінилася. Після того, як ми вийдемо з ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Тобто не буде ніяких змін: якщо ви будете їхати в Британію з України, вам потрібно буде отримувати візу", — сказала Сіммонс.

Сіммонс також заявила, що найближчим часом в Україні не з'явиться британський візовий центр, і рішення про надання віз прийматиме регіональний візовий центр у Варшаві.

"Але коли я подивилася на статистику, 98% віз були отримані вчасно. Більшість заявок на візи проходять дуже легко, без проблем, і ми будемо говорити з візовим центром Британії, щоб люди отримували візи вчасно", — додала вона.

Як відомо, безвізовий в'їзд британців в Україну був введений ще у 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Великобританія вийде з ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, зовет ЄС остаточно затвердив Brexit про вихід Великобританії з Європейського союзу.

Нагадаємо, у Брюсселі Голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали угода про вихід Великобританії з Європейського союзу.