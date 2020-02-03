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03 лютого 2020, понеділок, 15:32 4
Lifestyle 2020-02-03T15:33:13+02:00
Українські Новини
Січень 2020 року став одним з найтепліших за останні 139 років

Січень 2020 року став одним з найтепліших за останні 139 років

Кира Молчанова
аномальна температура, аномальная зима, Температурний рекорд, Січень, Погода
Тепла зима. Фото Pixabay.
Тепла зима. Фото Pixabay.

Поки тиждень в Києві розпочинається з тепла +2 +6, в температура в січні цього року опинилася на 6,4°С вище норми — в середньому +0,8°С. Це один з найвищих показників з 1881 року. Про кліматичної аномалії повідомили в прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було вранці 7 січня – мінус 5,3°С, а найтепліше — вдень 11 січня, коли стовпчики термометрів піднялися до +7,1 градусів.

Синоптики заявили, що за два місяці метеорологічна зима так і не прийшла в Київ.

Опадів у столиці теж було мало — 21 мм, що склало лише 44% кліматичної норми.

У цьому році закінчується черговий кліматичний період, який почався в січні 1991 року, і в обсерваторії підрахували нові кліматичні норми. Для температури повітря січня норма тепер становить -3,2°С і вище попереднього значення на 2,4°С.

Нова кліматична норма щодо опадів тепер становить 37 мм і менше від попереднього значення на 11 мм.

Як повідомляли Українські Новини, бабак Філ в цьому році передбачив раннє настання весни. Схожий прогноз "зробив" український бабак Тимко III, який чекає настання тепла на початку березня.

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