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03 лютого 2020, понеділок, 13:34 31
Економіка 2020-02-03T15:45:02+02:00
Українські Новини
"Укрпошта" попереджає про затримки доставки поштових відправлень у Китай

"Укрпошта" попереджає про затримки доставки поштових відправлень у Китай

Александр Дмитриенко
Укрпошта, Китай, коронавірус в Китаї, Посилки з Китаю

Акціонерне товариство "Укрпошта" попереджає про можливі затримки доставки поштових відправлень у Китай через коронавірусу 2019 nCoV.

Про це сказано в повідомленні "Укрпошти", передають Українські Новини.

"Жодних доказів, що свідчать про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано. В офіційних поштових операторів-партнерів "Укрпошти" все відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені або небезпечні речі не приймаються і не випускаються за кордон. Вони діють у відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я... Зараз частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси в Китай. Однак національний поштовий оператор продовжує прийом пошти і відразу ж після відновлення авіасполучення з Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну. Загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, "Укрпошта" стежить за ситуацією і знаходиться на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров'я України та партнерами в Китаї.

"Всесвітня організація охорони здоров'я поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Вона повідомляє про безпеку посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження", - нагадується в повідомленні.

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