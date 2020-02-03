Центральний вокзал Києва і ще 6 інших планують здати в концесію на 20 років

Кабінет Міністрів планує передати в концесію Центральний залізничний вокзал Києва ("Київ-Пасажирський") і ще 6 вокзалів на 20 років.

Про це йдеться в оприлюдненій на урядовому сайті Інвестиційному атласі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, планується передача в концесію Харківського залізничного вокзалу площею 2,41 тис. кв. м з щорічним пасажиропотоком 5,7 млн пасажирів, вокзалу міста Чоп (7,1 тис. кв. м, 80 тис. пасажирів), Хмельницького вокзалу (8,7 тис. кв. м, 1,6 млн пасажирів), Миколаївського вокзалу (7,4 тис. кв. м, 1,2 млн пасажирів), Вінницького вокзалу (6,071 тис. кв. м, 1,3 млн пасажирів), вокзалу Дніпра (9,802 тис. кв. м, 1,2 млн пасажирів) і Центрального вокзалу Києва (загальна площа забудови - 407 тис. кв. м, площа під оренду - 236 тис. кв. м, 23,5 млн пасажирів).

Наголошується, що технічна допомога для пілотних проектів надається Глобальним інфраструктурним фондом, Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Світовим банком.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав закон про концесії, який передбачає запровадження прозорої процедури вибору концесіонера.

Також 16 жовтня Зеленський підписав закон про спліт, який вимагав МВФ.