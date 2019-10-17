подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 20:40 35
Президент 2019-10-17T20:41:16+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о концессии

Зеленский подписал закон о концессии

Президент Владимир Зеленский подписал закон о концессии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

Закон предусматривает устранение неточностей и правовых коллизий, выявленных в ходе практического применения действующих законов Украины в сферах государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий, четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления ГЧП.

Также документом предусмотрена единственная процедура инициирования и принятия решения по осуществлению государственно-частного партнерства для всех форм ГЧП, в том числе концессии.

Закон предусматривает введение прозрачной процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), что соответствует лучшей международной практике, в частности типовым законодательным положениям по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников.

Документом также предусмотрена возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов ГЧП в форме концессии и дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности предусмотрение концессионным договором права замены концессионера на другого концессионера.

Кроме того, предусмотрено упрощение процедур выделения земельных участков для проектов ГЧП в форме концессии, определены особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

Также в законопроекте предусмотрены возможности передачи разрешения споров, возникающих в связи с выполнением концессионного договора, международному коммерческому или инвестиционному арбитражу, и инициирование концессии потенциальным концессионером, а также определен четкий механизм контроля и мониторинга за выполнением концессионных договоров.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября Зеленский подписал закон о сплите, который требовал МВФ. Кроме того, Зеленский подписал закон о совершенствовании госзакупок.

Больше новостей о: Закон Рада Концессия Владимир Зеленский ГЧП

Архив
Новости
Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о моратории на проверку ФЛП 21:11
Александр Гвоздик и Артур Бетербиев. Фото: Интер
Мои дети понимают, что и зачем я делаю, - Александр Гвоздик назвал свой главный стимул завоевать победу 21:06
Отмена трудовых книжек: эксперт назвал главный социальный риск реформы 21:02
Помощник депутата Гетманцева Михайленко за введение системы фискального контроля над такси 20:54
Зеленский подписал закон о концессии 20:40
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok