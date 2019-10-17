Президент Владимир Зеленский подписал закон о концессии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

Закон предусматривает устранение неточностей и правовых коллизий, выявленных в ходе практического применения действующих законов Украины в сферах государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий, четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления ГЧП.

Также документом предусмотрена единственная процедура инициирования и принятия решения по осуществлению государственно-частного партнерства для всех форм ГЧП, в том числе концессии.

Закон предусматривает введение прозрачной процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), что соответствует лучшей международной практике, в частности типовым законодательным положениям по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников.

Документом также предусмотрена возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов ГЧП в форме концессии и дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности предусмотрение концессионным договором права замены концессионера на другого концессионера.

Кроме того, предусмотрено упрощение процедур выделения земельных участков для проектов ГЧП в форме концессии, определены особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

Также в законопроекте предусмотрены возможности передачи разрешения споров, возникающих в связи с выполнением концессионного договора, международному коммерческому или инвестиционному арбитражу, и инициирование концессии потенциальным концессионером, а также определен четкий механизм контроля и мониторинга за выполнением концессионных договоров.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября Зеленский подписал закон о сплите, который требовал МВФ. Кроме того, Зеленский подписал закон о совершенствовании госзакупок.