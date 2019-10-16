Зеленский подписал закон о сплите, который требовал МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сплите. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

12 сентября Рада поддержала в целом законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

Целью закона является дерегулирование и уменьшение количества точек соприкосновения бизнеса и государства: уменьшение регулирующих и контролирующих органов; уменьшение согласительных процедур, а также снижение коррупционных рисков.

Закон предусматривает передачу части полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Указывается, что эти полномочия касаются регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

Кроме того, предусматривается передача остальных полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальному банку, внесение изменений в закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и закон "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" с целью унификации порядка осуществления процедур лицензирования и регулирования НБУ и НКЦБФР.

Также предусматривается отмена закона "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и декрет Кабмина "О доверительных обществах" с целью устранения избыточного регулирования.

Законопроект приводит регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе в соответствие с международными стандартами.

Принятие закона о сплите является также одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ в рамках программы stand by.

Как сообщали Українські Новини, Украина обязалась перед Международным валютным фондом принять в целом законопроект №2413 "О консолидации функций по госрегулированию рынков финуслуг" (о сплите) до апреля 2019 года.

Тем временем малый и средний бизнес за ветирование Президентом законов о программном РРО и кэш-беке.