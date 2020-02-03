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03 лютого 2020, понеділок, 11:26 15
Фінанси 2020-02-03T11:30:57+02:00
Українські Новини
У січні залишок коштів у держскарбниці скоротився на третину

У січні залишок коштів у держскарбниці скоротився на третину

Сергій Жолобецький
Держказначейство, єдиний казначейський рахунок, Держбюджет
На 1 лютого залишок коштів у держскарбниці склав 12,066 млрд гривень
На 1 лютого залишок коштів у держскарбниці склав 12,066 млрд гривень

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 12,066 млрд гривень (станом на 1 лютого), а максимальний – 17,547 млрд гривень - на 1 січня.

В 2019 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів (0.7% від ВВП).

Національний банк у період з 27 по 31 січня продав 143,5 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

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У січні залишок коштів у держскарбниці скоротився на третину
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