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03 февраля 2020, понедельник, 09:19 13
Финансы 2020-02-03T09:24:46+02:00
Українські Новини
В 2019 сводный платежный баланс сформирован с профицитом $6 млрд

В 2019 сводный платежный баланс сформирован с профицитом $6 млрд

Сергей Жолобецкий
НБУ, Платежный баланс, Дефицит, Профицит, текущий счет платежного баланса
Резервы НБУ покрывают 3,9 месяца будущего импорта
Резервы НБУ покрывают 3,9 месяца будущего импорта

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0.7% от ВВП).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Без учета компенсации, полученной НАК "Нафтогаз Украины" от Гозпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018, дефицит текущего счета составил 4,0 млрд долларов (2.6% от ВВП) по сравнению с 4,4 млрд долларов (3.3% от ВВП) в 2018 году.

Темпы роста экспорта товаров и услуг составили 7.2% (в 2018 году - 9.8%), импорта - 7.1% (в 2018 году - 12.8%).

В декабря 2019 года профицит текущего счета составил 2,4 млрд долларов.

Експорт товаров вырос на 1.4% (в ноябре сократился на 3.1%) одновременно импорт товаров увеличился на 7.9% (в ноябре сократился на 1.5%).

Экспорт товаров за год увеличился на 6.4% (в 2018 году - на 9.2%) и составил 46.1 млрд долларов.

Основным фактором роста стал прирост экспорта продовольственных товаров на 19.0% (в 2018 году - на 4.8%) за счет высокого экспорта зерновых (вырос на 33.1%).

Зато значительно сократился экспорт черных и цветных металлов - на 12.3% (в 2018 году вырос на 15.3%).

Импорт товаров за год вырос на 7.1% (в 2018 году - на 13.6%), его объемы составили 60.1 млрд долларов.

Импорт рос за счет неэнергетического импорта на 11.8% (в 2018 году - на 13.3%), в основном благодаря импорту машиностроения (на 21.0%).

В то же время энергетический импорт уменьшился на 7.6% (в 2018 году вырос на 14.2%).

Профицит счета операций с капиталом составил 38 млн долларов (в 2018 году - 37 млн ​​долларов).

Чистое заимствование от внешнего сектора в 2019 году (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило 1.0 млрд долларов (в 2018 - 4.3 млрд долларов).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6.0 млрд долларов (в 2018 году - 2.9 млрд долларов).

Чистое погашение задолженности перед МВФ составило 1.6 млрд долларов.

В декабря 2019 года профицит сводного платежного баланса составил 3.3 млрд долларов (в декабре 2018 - 1.8 млрд долларов).

Формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 25.3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.9 месяца.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс был сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.

Национальный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.

В частности прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.

Зато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.

Профицит текущего счета платежного баланса в ноябре составил 57 млн ​​долларов, или 0,4% от ВВП (в ноябре прошлого года дефицит составлял 116 млн долларов, или 1,0% от ВВП).

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