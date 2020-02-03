В 2019 сводный платежный баланс сформирован с профицитом $6 млрд

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0.7% от ВВП).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Без учета компенсации, полученной НАК "Нафтогаз Украины" от Гозпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018, дефицит текущего счета составил 4,0 млрд долларов (2.6% от ВВП) по сравнению с 4,4 млрд долларов (3.3% от ВВП) в 2018 году.

Темпы роста экспорта товаров и услуг составили 7.2% (в 2018 году - 9.8%), импорта - 7.1% (в 2018 году - 12.8%).

В декабря 2019 года профицит текущего счета составил 2,4 млрд долларов.

Експорт товаров вырос на 1.4% (в ноябре сократился на 3.1%) одновременно импорт товаров увеличился на 7.9% (в ноябре сократился на 1.5%).

Экспорт товаров за год увеличился на 6.4% (в 2018 году - на 9.2%) и составил 46.1 млрд долларов.

Основным фактором роста стал прирост экспорта продовольственных товаров на 19.0% (в 2018 году - на 4.8%) за счет высокого экспорта зерновых (вырос на 33.1%).

Зато значительно сократился экспорт черных и цветных металлов - на 12.3% (в 2018 году вырос на 15.3%).

Импорт товаров за год вырос на 7.1% (в 2018 году - на 13.6%), его объемы составили 60.1 млрд долларов.

Импорт рос за счет неэнергетического импорта на 11.8% (в 2018 году - на 13.3%), в основном благодаря импорту машиностроения (на 21.0%).

В то же время энергетический импорт уменьшился на 7.6% (в 2018 году вырос на 14.2%).

Профицит счета операций с капиталом составил 38 млн долларов (в 2018 году - 37 млн ​​долларов).

Чистое заимствование от внешнего сектора в 2019 году (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило 1.0 млрд долларов (в 2018 - 4.3 млрд долларов).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6.0 млрд долларов (в 2018 году - 2.9 млрд долларов).

Чистое погашение задолженности перед МВФ составило 1.6 млрд долларов.

В декабря 2019 года профицит сводного платежного баланса составил 3.3 млрд долларов (в декабре 2018 - 1.8 млрд долларов).

Формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 25.3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.9 месяца.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс был сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.

Национальный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.

В частности прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.

Зато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.

Профицит текущего счета платежного баланса в ноябре составил 57 млн ​​долларов, или 0,4% от ВВП (в ноябре прошлого года дефицит составлял 116 млн долларов, или 1,0% от ВВП).