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03 лютого 2020, понеділок, 08:10 9
Світ 2020-02-03T09:15:01+02:00
Українські Новини
Останні дані про спалах коронавіруса: число хворих перевищило 17 тис. осіб

Останні дані про спалах коронавіруса: число хворих перевищило 17 тис. осіб

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Спалах коронавірусу, Китай, Вірус, КНР
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

Число заражених уханьською пневмонією стрімко зростає. Так, згідно зі статистикою поширення коронавіруса по світу 1 лютого було зареєстровано 11 374 хворих, а за даними за 3 лютого новий вірус підтверджений у 17 205 осіб, 361 людина вже померла.

Про це повідомляє прес-служба Держкомітету КНР у справах охорони здоров'я.

За добу кількість хворих збільшилася по країні на 2 829 осіб, смертельних випадків - на 57. З них в провінції Хубей, яка є епіцентром розповсюдження коронавіруса, померло 56 осіб, один - в місті Чунціні.

Все ж у лікарнях Китаю під наглядом перебувають 152 700 осіб, 475 пацієнтів виписані після успішного курсу лікування. За межами материкового Китаю число хворих пневмонією, викликаною новим коронавірусом, досягло 182 людини.

В Гонконзі зафіксовано 15 випадків захворювання, на Тайвані - десять, в Макао - вісім.

В країнах Азії заразилися 96 осіб. В Європі - 23, в Північній Америці - 13, в Австралії - 12, в інших державах і районах світу зареєстровано п'ять випадків зараження.

Коронавірусом можна заразитися повторно. Фото: Коронавірусом можна заразитися повторно. Скріншот: www.cgtn.com

Як повідомляли Українські Новини, влада Китаю продовжує ізолювати міста через коронавірус.

Також опубліковані знімки розмноження нового коронавіруса.

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