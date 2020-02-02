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02 лютого 2020, неділя, 22:28 3
Австралія 2020-02-02T22:30:01+02:00
Українські Новини
У зрубаному австралійському лісі знайшли десятки мертвих коал

У зрубаному австралійському лісі знайшли десятки мертвих коал

Валерия Драгомирова
ліс, Смерть тварин, Австралія
Коали .Фото: pixabay
Коали .Фото: pixabay

Десятки коал знайшли мертвими або пораненими на ділянці зрубаного лісу в австралійському штаті Вікторія. Чиновники почали розслідування, повідомляє "BBC Україна".

Коали живуть на евкаліптах кулястих, які зрубали на цій ділянці землі в грудні. Люди, які займалися лісозаготівлею, залишили тваринам лише кілька ізольованих дерев.

Деякі коали померли від голоду, інші могли стати жертвами бульдозерів.

Близько 80 коал вдалося врятувати, за ними доглядають.

Інформація про інцидент надійшла після того, як десятки тисяч коал, ймовірно, стали жертвами масштабних пожеж, які тривають в Австралії з вересня.


Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії. За словами екологів, популяція коал зменшується, й у дикій природі їх залишилося 43 тисячі. Серед причин - втрата середовища, хвороби, напади собак і зміна клімату.

Крім того, австралійські військові у вільний час годують врятованих коал.

Тим часом в Австралії почалася нова хвиля пожеж.

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