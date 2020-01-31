В Австралии началась новая волна пожаров

Власти в Австралии снова объявили чрезвычайное положение из-за пожара в Канберре. Об этом передает ВВС Украина. Отмечается, что на этой территории наблюдается самая пожарная опасность за последние 20 лет. Огонь распростерся с юга Канберры, на данный момент горит более 18 500 га. Жителей пригорода Канберры призывают "не терять бдительности" и быть готовыми к возможной эвакуации. "Территория столицы Австралии столкнулась с наихудшей угрозой пожара после разрушительных пожаров 2003 года", - сказал главный министр Эндрю Барр в пятницу. На небольшой территории между Сиднеем и Мельбурном проживает около 400 тысяч человек. Министр предупредил, что пожары "могут стать неконтролируемыми", поскольку температура выросла до 40 градусов, а также их усилил сильный ветер. По его словам, больше всего пламя бушевало южнее района Туггеранонг, в 20 минутах езды от здания парламента в Канберре. Он добавил, что чрезвычайное положение, дает дополнительные возможности спасателям, действовать "пока Канберра под угрозой". Вблизи города на протяжении недель бушуют пожары. Как сообщали Українські Новини, пожары в Австралии унесли жизни более полмилииарда животных. Также в Австралии из-за засухи отстреляют 10 тысяч верблюдов.