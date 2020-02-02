У центрі Києва застрелили чоловіка

У неділю, 2 лютого, у Києві на вулиці Саксаганського застрелили чоловіка. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Поліції Києва, передають Українські Новини.

"В чергову частину близько 18 години надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник. На його розшук і затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція. Особа загиблого встановлена, це - киянин, 1977 року народження", - йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва

Як повідомляли Українські Новини, у Донецьку застрелили ватажка бойовиків "ДНР". За даними ЗМІ, Кривуля був убитий трьома пострілами в спину біля ліфту в під'їзді власного будинку.



Раніше в Бразилії на парковці застрелили мера, а вбивця намагався покінчити з собою.



Крім того, на одній із заправок Миколаєва виявили тіла трьох мертвих співробітників.