Новосад хоче перевести китайських студентів на дистанційне навчання через коронавірус

В той час, як у Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавіруса, Міністерство освіти і науки України рекомендуватиме закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та\/або не можуть прибути до України, у зв’язку із спалахом епідемії коронавірусу. Відповідний лист буде надіслано усім ЗВО в понеділок, 3 лютого 2020 року, йдеться в повідомленні пресслужби МОН. "Наша мета - забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV)",- зазначила міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Передбачається, що до 10 лютого 2020 року виші мають повідомити усім своїм студентам\/слухачам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу (2019-nCoV). Станом на ранок 2 лютого 2020 року, у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), зокрема 305 смертельних випадків. Наразі в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Як повідомляли Українські Новини, серед евакуйованих з Китаю німців виявили двох інфікованих коронавірусом. Тим часом, були опубліковані знімки розмноження нового коронавіруса.