Новосад хоче перевести китайських студентів на дистанційне навчання через коронавірус

В той час, як у Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавіруса, Міністерство освіти і науки України рекомендуватиме закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та/або не можуть прибути до України, у зв’язку із спалахом епідемії коронавірусу.

Відповідний лист буде надіслано усім ЗВО в понеділок, 3 лютого 2020 року, йдеться в повідомленні пресслужби МОН.

"Наша мета - забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV)",- зазначила міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Передбачається, що до 10 лютого 2020 року виші мають повідомити усім своїм студентам/слухачам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу (2019-nCoV).

Станом на ранок 2 лютого 2020 року, у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), зокрема 305 смертельних випадків.

Наразі в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, серед евакуйованих з Китаю німців виявили двох інфікованих коронавірусом.

Тим часом, були опубліковані знімки розмноження нового коронавіруса.