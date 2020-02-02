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02 лютого 2020, неділя, 20:02 3
Кабмін 2020-02-02T20:07:46+02:00
Українські Новини
Новосад хоче перевести китайських студентів на дистанційне навчання через коронавірус

Новосад хоче перевести китайських студентів на дистанційне навчання через коронавірус

Ярина Вацяк
Китайці, МОН, Анна Новосад, Дистанційна освіта, коронавірус в Україні, Коронавірус
Ганна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad
Ганна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad

В той час, як у Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавіруса, Міністерство освіти і науки України рекомендуватиме закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та/або не можуть прибути до України, у зв’язку із спалахом епідемії коронавірусу.

Відповідний лист буде надіслано усім ЗВО в понеділок, 3 лютого 2020 року, йдеться в повідомленні пресслужби МОН.

 "Наша мета - забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV)",- зазначила міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Передбачається, що до 10 лютого 2020 року виші мають повідомити усім своїм студентам/слухачам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу (2019-nCoV).

Станом на ранок 2 лютого 2020 року, у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), зокрема 305 смертельних випадків.

Наразі в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, серед евакуйованих з Китаю німців виявили двох інфікованих коронавірусом.

Тим часом, були опубліковані знімки розмноження нового коронавіруса.

 

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