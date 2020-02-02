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02 лютого 2020, неділя, 17:12 6
Суспільство 2020-02-02T17:30:53+02:00
Українські Новини
У Гончарука немає ніякого гідності, - пенсіонерка, якій Брагар порадив продати собаку

У Гончарука немає ніякого гідності, - пенсіонерка, якій Брагар порадив продати собаку

Ярина Вацяк
Собака, комуналка, пенсіонерка, Євген Брагар
Любов Колюча. Фото:
Любов Колюча. Фото: "Країна"

Пенсіонерка Любов Колюча, якій в прямому ефірі депутат Євген Брагар порадив продати собаку,, щоб оплатити рахунки за газ, заявила, що у прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає ніякого гідності.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Страна".

"Що я можу сказати? Вже слів немає. Я про Зеленском поки не так добре обізнана, а на рахунок прем'єра Гончарука, то у нього взагалі ніякого гідності немає. Нехай вони за нашу пенсію поживуть", - сказала вона.

Жінка підтвердила, що голосувала за "Слугу народу" на виборах в Раду через передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського про скасування оплати за комунальні для людей старших 70-ти років.

"Звичайно! Ми чули про це, але нічого не сталося. Ми, коли за нього голосували, думали ось це заживемо, а вийшло гірше", - сказала Любов Колюча.

Пенсіонерка зазначила, що для того, щоб оплатити комуналку і вистачило на життя, пенсія повинна бути хоча б 5 тис. гривень.

Також зазначила, що на гарні продукти не вистачає, купує кістки, що для собак купують.

"У супермаркеті кісточки за 23 гривні кілограм, те, що собакам беруть, а ми собі купуємо. Варимо, обсмоктуємо і собаці віддаємо. Недавно дід купив кілограм яблук дешевше, а вони взагалі несмачні, пом'яті", - розповіла вона.

Також вона зазначила, що крім собаки, якому 14 років, є ще і кішка Маруся, якій немає ще й року.

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка з Аджамки порадила депутату Брагару продати свої мізки.

Тим часом, в соцмережах тролять Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ.

У свою чергу в "Слуги народу" вибачилися за слова депутата Брагара пенсіонерці і порадили йому не ходити на прямі ефіри.

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