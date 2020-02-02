У Полтавській області викрили мережу підпільних покерних клубів

Правоохоронці викрили мережу підпільних покерних клубів у Полтавській області.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, мережа незаконних гральних закладів працювала в Полтаві та Кременчуці, під "прикриттям клубу спортивного покеру".

"До налагодження грального бізнесу можуть бути причетні 5 осіб. Під час санкціонованих обшуків, які одночасно провели в установах і за місцем проживання ймовірних спільників, вилучили 6 покерних столів, понад 14 тис. гральних фішок, у тому числі, кеш-фішки (які використовуються в грі на гроші) на суму понад 5 млн гривень, комп'ютери, мобільні термінали, системи відеоспостереження та готівку", - йдеться в повідомленні.

Мережа підпільних покерних клубів. Фото: Нацполиция

Мережа покерних клубів у Полтавській області. Фото: Нацполиция

Поліція накрила нелегальні покерні клуби Фото: Нацполиция

У кримінальному провадженні, відкритому за фактом зайняття гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), проводяться слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.

Раніше Кабмін своїм рішенням заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей.