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  • Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
16 января 2020, четверг, 11:11 120
Политика 2020-01-16T11:53:49+02:00
Українські Новини
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса

Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Легализация игорного бизнеса, Игорный бизнес
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Верховная Рада намерена легализировать игорный бизнес.

За принятие в первом чтении законопроекта №2285-д проголосовали 260 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр будет осуществляться государственным коллегиальным органом, деятельность которого будет координироваться Кабинетом Министров.

К компетенции уполномоченного органа относятся лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования, организация госконтроля за организацией и проведением азартных игр, проведение электронных аукционов лицензий в сфере азартных игр.

Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга, что позволит осуществлять контроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игорного оборудования и программного обеспечения организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Законопроектом устанавливается концепция единого оператора лотерей, которая применяется во многих странах Европейского Союза.

Устанавливаются специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов.

Отмечается, что для размещения казино специальной игорной зоной устанавливаются территории отелей категории "пять звезд", а для размещения залов игровых автоматов специальной игорной зоной устанавливаются территории отелей категории от трех до пяти звезд.

Законопроектом комплексно урегулирована на современном уровне в соответствии с международной практикой система правоотношений, которые возникают в процессе осуществления деятельности в сфере азартных игр в Украине.

Количество лицензий для всех видов игорного бизнеса будет ограничено.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.


Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

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Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
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