Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах

Лента режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" - лауреат 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. В секции "На Восток от Запада" фильм отмечен специальной наградой жюри фестиваля, пишет "Радио Свобода".\r\nГлавную награду фестиваля - "Хрустальный глобус" - получил болгарский фильм "Отец" Петар Валчанова и Кристины Грозевои.\r\nНаградой фестиваля за лучшую женскую роль отмечена немецкая актриса Коренная Гарфоух за главную роль в фильме "Лара", лучшим актером фестиваля стал словацкий актер Милан Ондрик за роль в фильме "Да будет свет".\r\nНаграду фестиваля за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская лента "Несмертельные".\r\nФильмы на фестивале этого года посмотрело около 140 000 зрителей.\r\nСледующий, 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах откроется 3 июля 2020.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RPyCUrLqA4M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 "Донбасс" Сергея Лозницы открыл программу "Особый взгляд" Каннского фестиваля.\r\nВ 2019 в Германии на кинофестивале "Берлинале" Украина представила два фильма.