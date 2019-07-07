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07 июля 2019, воскресенье, 08:35 181
Жизнь 2019-07-07T08:53:25+03:00
Українські Новини
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах

Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах

Лента режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" - лауреат 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. В секции "На Восток от Запада" фильм отмечен специальной наградой жюри фестиваля, пишет "Радио Свобода".

Главную награду фестиваля - "Хрустальный глобус" - получил болгарский фильм "Отец" Петар Валчанова и Кристины Грозевои.

Наградой фестиваля за лучшую женскую роль отмечена немецкая актриса Коренная Гарфоух за главную роль в фильме "Лара", лучшим актером фестиваля стал словацкий актер Милан Ондрик за роль в фильме "Да будет свет".

Награду фестиваля за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская лента "Несмертельные".

Фильмы на фестивале этого года посмотрело около 140 000 зрителей.

Следующий, 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах откроется 3 июля 2020.

Как сообщали Українські Новини, в 2018  "Донбасс" Сергея Лозницы открыл программу "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

В 2019 в Германии на кинофестивале "Берлинале" Украина представила два фильма.

Больше новостей о: Кино Кинофестиваль Карловы Вары Антонио Лукич Мої думки тихі

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