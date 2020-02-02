В "Нафтогазі" розповіли, як оплатити комуналку, не продаючи собаку

Після того, як депутат Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розплатитися з боргами за комуналку, в "Нафтогазі" вирішили нагадати, хто з українців має право на субсидію. Про це йдеться в повідомленні компанії в Facebook.

Так, повідомляється, що в державному бюджеті на 2020 рік передбачено близько 50 млрд гривень живих грошей на часткову оплату платіжок для сімей, яким складно оплачувати повну вартість.

"Понад 130 млн грн щодня, уявіть собі цю суму. Споживачі, які сумлінно платять за газ, і деякі наші контрагенти з-за кордону потурбувалися, щоб ці гроші у держави були. Ну і ми трохи ... Продавати собак, котів, хом'яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися за грошовою допомогою, на яку ви маєте право за законом", - підкреслили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського заматюкався, побачивши нові ціни на газ і пообіцяв поскаржитися президенту.

Тим часом пенсіонерка на пропозицію Брагаря продати собаку порадила продати йому мізки.