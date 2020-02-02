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02 лютого 2020, неділя, 10:55 24
Азія 2020-02-02T11:13:12+02:00
Українські Новини
Опубліковані знімки розмноження нового коронавірусу

Опубліковані знімки розмноження нового коронавірусу

Анна Рудык
вірус в Китаї, Спалах коронавірусу, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Розмноження коронавірусу. Фото: твіттер/@srilankаglobal
Розмноження коронавірусу. Фото: твіттер/@srilankаglobal

Вченими з університету були опубліковані знімки процесу розмноження коронавірусу всередині клітини. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, повідомляється, що вчені опублікували збільшені зображення мікробної причини спалаху вірусу, яка спричинила глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.

Мікрофотографії показують частину інфікованої клітини, вирощеної в культурі, з вірусними частинками, які вивільняються з поверхні клітини.

"Кожна заражена клітина виробляє тисячі нових частинок інфекційного вірусу, які можуть продовжувати інфікувати нові клітини", - сказав професор Джон Ніколс.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї збільшилась кількість загиблих від коронавірусу до 304 чоловік.

Раніше в Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Тим часом перша смерть від коронавірусу зафіксована на Філіппінах. Помер 44-річний чоловік, який приїхав з Уханя (Китай).

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