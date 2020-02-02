Опубліковані знімки розмноження нового коронавірусу

Вченими з університету були опубліковані знімки процесу розмноження коронавірусу всередині клітини. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, повідомляється, що вчені опублікували збільшені зображення мікробної причини спалаху вірусу, яка спричинила глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.

Мікрофотографії показують частину інфікованої клітини, вирощеної в культурі, з вірусними частинками, які вивільняються з поверхні клітини.

"Кожна заражена клітина виробляє тисячі нових частинок інфекційного вірусу, які можуть продовжувати інфікувати нові клітини", - сказав професор Джон Ніколс.

Scientists in Hong Kong Release First Images of How Coronavirus Replicates in Cells #coronoavirus https://t.co/5PT1MjYxjw pic.twitter.com/NWgDCRWE5v — Sri Lanka Global (@srilankaglobal) January 31, 2020

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї збільшилась кількість загиблих від коронавірусу до 304 чоловік.

Раніше в Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Тим часом перша смерть від коронавірусу зафіксована на Філіппінах. Помер 44-річний чоловік, який приїхав з Уханя (Китай).