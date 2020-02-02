Пентагон готовий надати військові бази для карантину у зв'язку з коронавірусом

У США Міністерство оборони має намір надати свої військові бази для розміщення 1 тис. осіб, яких можуть помістити на карантин після повернення в країну із зарубіжних поїздок у зв'язку з спалахом коронавірусу, перша смерть від якого вже зафіксована за межами Китаю. Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман на своїй сторінці в Twitter.

Так, повідомляється, що міністр оборони Марк Еспер схвалив надання приміщень.

"Міністр оборони Еспер схвалив запит від Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США на надання приміщень для розміщення 1 тис. осіб, яких може знадобитися розмістити на карантин після їх повернення із закордонних поїздок у зв'язку з новим коронавірусом. Згідно з цим запитом, Пентагон буде надавати лише допомогу в розміщенні", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 1 лютого 2020 року в світі зареєстровано 11 374 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Тим часом Моз запевнив, що в Україні немає коронавірусу з Китаю.