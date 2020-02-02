У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб

Так, повідомляється, що влада китайської провінції Хубей повідомили про 45 нових випадків смерті і 1921 новий підтверджений випадок зараження коронавірусом.

Наголошується, що обидва показники трохи нижчі, ніж у п'ятницю.

Станом на суботу в провінції зареєстровано 9 074 підтверджених випадки захворювання, при цьому 43 121 все ще перебувають під наглядом на предмет зараження. З підтверджених випадків 1118 знаходяться у тяжкому стані, а 444 - у критичному стані.

Число заражених і померлих неухильно зростає, і дослідження, проведене вченими університету в п'ятницю передбачило, що 75 815 осіб в Ухані могли бути заражені новим коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Тим часом оприлюднено статистику поширення коронавірусу по світу.