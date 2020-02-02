У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб

Загальне число загиблих в Китаї від коронавіруса, першу смерть від якого зафіксували за межами країни, збільшилася до 304 осіб. Про це повідомляє South China Morning Post. Так, повідомляється, що влада китайської провінції Хубей повідомили про 45 нових випадків смерті і 1921 новий підтверджений випадок зараження коронавірусом. Наголошується, що обидва показники трохи нижчі, ніж у п'ятницю. Станом на суботу в провінції зареєстровано 9 074 підтверджених випадки захворювання, при цьому 43 121 все ще перебувають під наглядом на предмет зараження. З підтверджених випадків 1118 знаходяться у тяжкому стані, а 444 - у критичному стані. Число заражених і померлих неухильно зростає, і дослідження, проведене вченими університету в п'ятницю передбачило, що 75 815 осіб в Ухані могли бути заражені новим коронавірусом. Як повідомляли Українські Новини, в Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Тим часом оприлюднено статистику поширення коронавірусу по світу.