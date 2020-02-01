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01 лютого 2020, субота, 15:37 17
Світ 2020-02-01T16:30:01+02:00
Українські Новини
Оприлюднено статистику поширення коронавіруса в світі

Оприлюднено статистику поширення коронавіруса в світі

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Китай, Вірус, МОЗ
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Незважаючи на те, що в Україні немає коронавіруса з Китаю, станом на ранок 1 лютого 2020 року в світі зареєстровано 11 374 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням, підтверджено 133 випадки завезення нового коронавіруса в 24 країнах світу (Тайланд, Японія, Сінгапур, Тайвань, Австралія, Малайзія, США, Франція, Німеччина, Південна Корея, ОАЕ, Канада, Італія, Росія, Великобританія, Іспанія, Швеція, В'єтнам, Камбоджа, Фінляндія, Індія, Непал, Республіка Філіппіни Шрі-Ланка).

Як зазначили в МОЗ, Україна продовжує виконувати всі технічні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо попередження поширення нового коронавіруса. У свою чергу, на цей момент ВООЗ не рекомендує обмежувати пересування пасажирів та вантажів, це не вважається ефективним засобом попередження розповсюдження вірусу.

Як повідомляли "Українські Новини", в МОЗ пояснили, чи зможе медична маска захистити від китайського коронавіруса та надали рекомендації про те, як захистити імунітет.

Тим часом через коронавірус китайці по всьому світу зазнали принижень.

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