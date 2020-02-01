Оприлюднено статистику поширення коронавіруса в світі

Незважаючи на те, що в Україні немає коронавіруса з Китаю,

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням, підтверджено 133 випадки завезення нового коронавіруса в 24 країнах світу (Тайланд, Японія, Сінгапур, Тайвань, Австралія, Малайзія, США, Франція, Німеччина, Південна Корея, ОАЕ, Канада, Італія, Росія, Великобританія, Іспанія, Швеція, В'єтнам, Камбоджа, Фінляндія, Індія, Непал, Республіка Філіппіни Шрі-Ланка).

Як зазначили в МОЗ, Україна продовжує виконувати всі технічні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо попередження поширення нового коронавіруса. У свою чергу, на цей момент ВООЗ не рекомендує обмежувати пересування пасажирів та вантажів, це не вважається ефективним засобом попередження розповсюдження вірусу.

Як повідомляли "Українські Новини", в МОЗ пояснили, чи зможе медична маска захистити від китайського коронавіруса та надали рекомендації про те, як захистити імунітет.

Тим часом через коронавірус китайці по всьому світу зазнали принижень.