"Я – не вирус": из-за коронавируса китайцы по всему миру подверглись унижениям, – СМИ

Масштабная эпидемия коронавируса, вспыхнувшая изначально в китайском Ухане, принесла за собой последствия в виде боле, чем 6 тысяч зараженных людей по всему миру и более 300 погибших. Однако, последствия смертельного вируса не ограничились только этим. В Италии стали замечать проявление дискриминации и унижения к китайцам. Об этом передает The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что случаи проявления расизма и унижения заметили в в заведениях, где обучаются азиаты.

Например, директор консерватории Санта Сесилии попросил своих студентов из Китая, Японии и Южной Кореи приходить на занятия только после того, как медик установит, что в их жилищах не был обнаружен вирус. Этим он вызвал недовольство среди своих коллег.

Похожий случай произошел в музыкальном институте в Комо, где студентов из Китая попросили оставаться дома в течение 14 дней после того, как они вернулись из Китая после празднования китайского Нового года. А в Турине трех китайцев оскорбили в ресторане.

Страхи, вызванные распространением китайского коронавируса привели к усилению ксенофобии и в других странах.

Как передает CBS News, американский университет UC Berkeley распространил в своих социальных сетях пост, в котором назвал антикитайскую ксенофобию на фоне информации о вирусе - нормальной реакцией. Однако интернет-сообщество подвергло публикацию критике. Представители университета позднее удалили пост и принесли свои извинения

В ответ на растущие антикитайские настроения азиаты во Франции стали делиться историями о случаях расизма, используя хештег #JeNeSuisPasUnVirus, который дословно переводится как "Я не вирус".

Как сообщали Українські Новини, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Также в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за обнаружения на борту судна симптомы коронавируса