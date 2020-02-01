МОЗ запевнило, що в Україні немає коронавіруса з Китаю

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що Україна підвищила рівень готовності системи реагування у зв'язку з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосити поширення нового коронавірусу надзвичайною ситуацією.

Україна продовжує виконувати всі технічні рекомендації ВООЗ щодо попередження поширення нового коронавірусу.

У свою чергу, на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує обмежувати пересування пасажирів і вантажів, оскільки це не вважається ефективним засобом попередження поширення вірусу.

На виконання доручення президента України діяльність оперативного штабу з недопущення поширення захворювання на території України, що діє при Міністерстві охорони здоров'я, перенесена на рівень Кабінету Міністрів.

Також створено відповідну робочу групу.

Вказується, що всі відповідні державні органи активізували роботу зі спостереження і готовності до виникнення надзвичайної ситуації, зокрема створення резерву засобів індивідуального захисту та інших необхідних ресурсів.

Як повідомляли Українські Новини, Facebook взявся за фейкові новини про коронавірус і буде видаляти пости з дезінформацією.

Тим часом усі пасажири з Китаю перебувають на обліку у фахівців.