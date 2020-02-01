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01 февраля 2020, суббота, 10:21 23
Политика 2020-02-01T10:21:19+02:00
Українські Новини
В Украине создают собственную систему тестирования коронавируса, - СНБО

В Украине создают собственную систему тестирования коронавируса, - СНБО

Надежда Комендантова
СНБО, Алексей Данилов, Тестирование, коронавирус в Украине, Коронавирус
Вакцинация. Фото: bnkomi.ru
Вакцинация. Фото: bnkomi.ru

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина занимается разработкой собственной системы тестирования коронавируса.

Об этом Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Выступал наш ученый. Он сказал не все. На самом деле занимаются разработкой тест-систем наших собственных. Мы уже в среду имеем собственную украинскую тест-систему", - заявил Данилов.

Он уточнил, что Китай 20 января предоставил право всем желающим заниматься созданием систем диагностики коронавируса. Украинская система начнет работать в ближайшее время.

Как писали Українські Новини, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать план противоэпидемических мер реагирования на распространение нового вида коронавируса (2019-nCoV).

Тем временем, 257 пассажиров, прибывших самолетом из Китая находятся под контролем специалистов из-за коронавируса.

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