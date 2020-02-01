підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
01 лютого 2020, субота, 14:21 9
Транспорт 2020-02-01T14:32:00+02:00
Українські Новини
Затонулий в листопаді танкер "Делфі" розріжуть на місці, якщо власник не прибере його до 31 березня

Затонулий в листопаді танкер "Делфі" розріжуть на місці, якщо власник не прибере його до 31 березня

Таня Войтюк
Танкер Делфі, Танкер, АМПУ
Танкер
Танкер "Делфі". Фото: dumskaya.net

Одеська обласна державна адміністрація зобов'язала власника затонулого танкера "Делфі", який сів на мілину 22 листопада, прибрати судно до 31 березня.

Про це стало відомо на нараді обладміністрації, передають Українські Новини.

Відповідне розпорядження судновласника також встановив капітан Одеського порту Кирило Цупко.

У разі невиконання даних умов, Адміністрація морських портів (АМПУ) самостійно перемістить судно за 40-45 днів. Якщо підняти танкер не вдасться, його будуть різати на місці близько 100-120 днів.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада танкер "Делфі" потрапив в штор і потерпів крах у Одеси. Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" біля Одеси перевищила норму в 157 разів.

Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, рятувальники проводили тривалу операцію з евакуації пасажирів з судна через шторм, який завадив ліквідувати наслідки екологічної катастрофи.

Більше новин про: Танкер Делфі Танкер АМПУ

Сьогодні Україна має виплатити МВФ 55 млн спецправ запозичення
Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу
Новини
МОЗ запевнило, що в Україні немає коронавіруса з Китаю 14:43
Затонулий в листопаді танкер "Делфі" розріжуть на місці, якщо власник не прибере його до 31 березня 14:21
Інцидент в зоні ООС: бойовики знеструмили село під Луганськом і звинувачують у цьому Україну 13:55
Портнов Андрій Фото: aportnov.com
Справа Шеремета: Портнов опублікував розмову, що доводить зв'язок СБУ з підозрюваними у вбивстві 13:25
Грип наступає: школи Дніпропетровської області масово закрили на карантин 12:55
більше новин
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета 16:29
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ 11:09
Імперія Барщовського на межі краху, - блогер 10:49
Енергоспівтовариство рекомендує НКРЕКП утриматися від введення плати за передачу для експортерів електроенергії 12:41
Для будівництва розв'язок на трасах Київ-Чоп і Київ-Одеса оголошені тендери, – радник прем'єра Голик 15:31
більше новин
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета 16:29
У Раді немає 300 голосів для скасування адвокатської монополії, - нардеп Цимбалюк 16:25
У 2019 році закарпатці скоротили споживання газу на 19% 16:38 Прес-реліз
ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус 23:20
Міністр похвалився як закрив перукарню в Кабміні 10:31
більше новин
Від двох до 217 тис. гривень: скільки витратили міністри на відрядження в минулому році
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok