Затонулий в листопаді танкер "Делфі" розріжуть на місці, якщо власник не прибере його до 31 березня

Одеська обласна державна адміністрація зобов'язала власника затонулого танкера "Делфі", який сів на мілину 22 листопада, прибрати судно до 31 березня.

Про це стало відомо на нараді обладміністрації, передають Українські Новини.

Відповідне розпорядження судновласника також встановив капітан Одеського порту Кирило Цупко.

У разі невиконання даних умов, Адміністрація морських портів (АМПУ) самостійно перемістить судно за 40-45 днів. Якщо підняти танкер не вдасться, його будуть різати на місці близько 100-120 днів.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада танкер "Делфі" потрапив в штор і потерпів крах у Одеси. Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" біля Одеси перевищила норму в 157 разів.

Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, рятувальники проводили тривалу операцію з евакуації пасажирів з судна через шторм, який завадив ліквідувати наслідки екологічної катастрофи.