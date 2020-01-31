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31 января 2020, пятница, 17:54 16
Европа 2020-01-31T17:54:40+02:00
Українські Новини
Британская делегация ушла из Европарламента под волынку

Британская делегация ушла из Европарламента под волынку

Ольга Фандорина
Великобритания, Европарламент, выход из Евросоюза, Brexit

Британская делегация депутатов покинула 31 января Европейский парламент перед Brexit. Члены делегации вышли из здания с волынкой, чемоданами и зонтами. Видео опубликовало Euronews.

Ранее Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза 31 января. Также Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.

До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и королевой Елизаветой II.

Как сообщали Українські Новини, совет ЕС окончательно утвердил Brexit о выходе Великобритании из Европейского союза.

Напомним, в Брюсселе Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

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