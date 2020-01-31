Британская делегация ушла из Европарламента под волынку

Британская делегация депутатов покинула 31 января Европейский парламент перед Brexit. Члены делегации вышли из здания с волынкой, чемоданами и зонтами. Видео опубликовало Euronews.

Ранее Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза 31 января. Также Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.

До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и королевой Елизаветой II.

Как сообщали Українські Новини, совет ЕС окончательно утвердил Brexit о выходе Великобритании из Европейского союза.

Напомним, в Брюсселе Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.