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31 січня 2020, пʼятниця, 21:39 14
Кабмін 2020-01-31T21:42:04+02:00
Українські Новини
Гончарук доручив вивезти українців з Китаю

Гончарук доручив вивезти українців з Китаю

Ольга Фандорина
Олексій Гончарук, Кабмін, коронавірус в Китаї, коронавірус в Україні
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури розробити план і провести евакуацію громадян України з території Китаю у зв'язку зі спалахом коронавіруса. Про це Гончарук в своєму Telegram-каналі.

"Додатково МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури повинні оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю з-за спалаху інфекції", - написав він.

Глава Кабміну зазначив, що доручив посилити оборонні та профілактичні заходи щодо недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавіруса з Китаю.

Гончарук підкреслив, що в Україні на сьогодні не зареєстровано жодного один лабораторно підтверджений випадок захворювання новим коронавірусом. Але потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв.

На ранок понеділка у мене на столі повинен бути чіткий план заходів міністерства щодо недопущення занесення вірусу і розповсюдження його на території України", - написав Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, в Ухані знаходиться 53 українця. Крім того, коронавірус поширився на всі регіони Китаю. Тим часом в Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень.

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