Гончарук доручив вивезти українців з Китаю

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури розробити план і провести евакуацію громадян України з території Китаю у зв'язку зі спалахом коронавіруса. Про це Гончарук в своєму Telegram-каналі.

"Додатково МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури повинні оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю з-за спалаху інфекції", - написав він.

Глава Кабміну зазначив, що доручив посилити оборонні та профілактичні заходи щодо недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавіруса з Китаю.

Гончарук підкреслив, що в Україні на сьогодні не зареєстровано жодного один лабораторно підтверджений випадок захворювання новим коронавірусом. Але потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв.

На ранок понеділка у мене на столі повинен бути чіткий план заходів міністерства щодо недопущення занесення вірусу і розповсюдження його на території України", - написав Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, в Ухані знаходиться 53 українця. Крім того, коронавірус поширився на всі регіони Китаю. Тим часом в Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень.