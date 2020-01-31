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  • Гончарук витратив 2,2 млн гривень на відрядження в минулому році
31 січня 2020, пʼятниця, 18:25 11 Документ
Політика 2020-01-31T18:26:18+02:00
Українські Новини
Гончарук витратив 2,2 млн гривень на відрядження в минулому році

Гончарук витратив 2,2 млн гривень на відрядження в минулому році

Валерия Драгомирова
Кабмін, Гроші, Відрядження, Олексій Гончарук
Гончарук та Зеленський. Фото: Кабмін
Гончарук та Зеленський. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук витратив 2 092 208 гривень на відрядження по Україні та за кордон в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно відповіді, у Гончарука було 1 закордонне відрядження до Великобританії і Північної Ірландії.

Витрати на поїздку склали 650 648 гривень, з яких 16 822 гривні – добові та витрати на проживання та 633 826 гривень – авіапереліт членів урядової делегації.

Також в 2019 році прем'єр зробив 4 робочі поїздки по Україні – в Чернівецьку, Донецьку, Запорізьку та Львівську області.

Поїздки Гончарука по Україні обійшлися господарсько-фінансовому департаменту секретаріату уряду в 1 557 444 гривні, з яких всю суму склала оплата авіаперельотів.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук витратив 18 тис. гривень на відрядження в Давос 22-23 січня.


Раніше СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука.

Тим часом минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати чиновників.

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