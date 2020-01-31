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31 січня 2020, пʼятниця, 17:14 6
Політика 2020-01-31T17:30:02+02:00
Українські Новини
В Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус

В Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Коронавірус, Італія
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

У той час як ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус, уряд Італії оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію через ризики для здоров'я, пов'язаними з новим коронавірусом з Уханя (Китай).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

"В світлі міжнародної декларації ВООЗ про надзвичайну ситуацію ми активізували нормативний інструментарій, передбачений в нашій країні в цих випадках, як це вже сталося в 2003 році у зв'язку з поширенням атипової пневмонії. Вжиті нами заходи носять попереджувальний характер і ставлять Італію на найвищий рівень міжнародної безпеки", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Також уряд вирішив виділити на охорону здоров'я додаткові 5 млн євро.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив, що в Італії виявили перші два випадки зараження коронавірусом нового типу.

"Два підтверджені випадки - це два китайські туристи, які приїхали до нашої країни. Перші два підтверджені випадки коронавірусу", - сказав він.


Як повідомляли Українські Новини, у Росії зафіксували два випадки захворювання коронавірусом.

Також у Франції вже п'ять осіб заразилися коронавірусом.

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