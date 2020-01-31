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31 січня 2020, пʼятниця, 15:51 11
Економіка 2020-01-31T16:45:02+02:00
Українські Новини
Україна очолила рейтинг контрабандистів сигарет в ЄС

Україна очолила рейтинг контрабандистів сигарет в ЄС

Елена Литвин
Контрабанда сигарет, нелегальний ринок, Укртютюн
Контрабанда сигарет. Фото: Укртютюн
Контрабанда сигарет. Фото: Укртютюн

За даними досліджень міжнародної компанії KPMG, Україна займає 1-е місце серед країн, з території яких в ЄС поставляються нелегальні цигарки.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укртютюн", передають Українські Новини.

"Тільки в 2018 році 4,2 млрд штук сигарет були незаконно ввезені в ЄС з території нашої держави. Таке "досягнення" суттєво шкодить іміджу України на міжнародній арені і зменшує її інвестиційну привабливість", - сказано в повідомленні.

Також асоціація відзначила, що згідно з дослідженням агентства Kantar, обсяг незаконного ринку сигарет промислового виробництва в Україні зріс майже в 7 разів з 2016 по 2019 рік.

Нагадується, що стратегія по боротьбі з нелегальним ринком сигарет була схвалена в серпні 2017 року.

За її словами, для боротьби з нелегальним ринком сигарет Кабінет Міністрів має намір створити Єдиний державний реєстр вилучених з обігу тютюнових виробів, обладнання, сировини та нетабачных матеріалів для їх виробництва.

Даний крок передбачений згідно з затвердженим 29 січня плану заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів до 2021 року.

Також документ передбачає криміналізацію контрабанди тютюнових виробів і введення автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів у відповідності зі стандартами ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртютюн" вважає, що прийняте Верховною Радою вимога до виробників сигарет про реалізацію продукції оптовикам за ціною, що не перевищує 80% максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ та акцизних зборів призведе до подорожчання сигарет в середньому на 18% в 2020 році.

Нелегальний ринок сигарет в Україні може досягти 50%.

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