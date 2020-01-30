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30 января 2020, четверг, 16:57 6
Европа 2020-01-30T16:57:25+02:00
Українські Новини
Совет ЕС окончательно утвердил Brexit

Совет ЕС окончательно утвердил Brexit

Ольга Фандорина
Совет Европы, Европарламент, Совет ЕС, Brexit
Brexit. Фото: pixabay.com
Brexit. Фото: pixabay.com

Совет Европейского союза официально утвердил решение о заключении с Великобританией соглашения о выходе страны из состава ЕС. 29 января, соглашение о Brexit одобрил Европарламент, за принятие документа проголосовал 621 депутат, против — 49. Об этом говорится в коммюнике.


В сообщении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что соглашение вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (02:00 мск). С этого момента Великобритания официально перестанет считаться членом ЕС.

До конца 2020 года будет длиться переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания будут продолжать переговоры о дальнейших отношениях.

Как сообщали Українські Новини, в Брюсселе Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Также ранее, 20 декабря, палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.

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