Совет ЕС окончательно утвердил Brexit

Совет Европейского союза официально утвердил решение о заключении с Великобританией соглашения о выходе страны из состава ЕС. 29 января, соглашение о Brexit одобрил Европарламент, за принятие документа проголосовал 621 депутат, против — 49. Об этом говорится в коммюнике.



В сообщении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что соглашение вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (02:00 мск). С этого момента Великобритания официально перестанет считаться членом ЕС.



До конца 2020 года будет длиться переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания будут продолжать переговоры о дальнейших отношениях.

Как сообщали Українські Новини, в Брюсселе Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Также ранее, 20 декабря, палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.