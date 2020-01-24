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24 января 2020, пятница, 11:24 62
Европа 2020-01-24T11:25:25+02:00
Українські Новини
Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit

Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit

Таня Войтюк
Brexit, Великобритания, ЕС, Европейская комиссия, Европейский Совет, Европарламент, Елизавета II
Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen
Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

В Брюсселе Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Об этом Шарль Мишель написал в Twitter.

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал Шарль Мишель.

Со своей стороны фон дер Ляйен в Twitter отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Напомним, 23 января королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

Как сообщали Українські Новини, 20 декабря, палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.

Также в Британии на выборах выиграла партия Бориса Джонсона. 

Ранее сообщалось, что Британия заплатит около 40-44 млрд евро за Brexit.

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