Вийшов трейлер української військової драми "Черкаси"

Слідом за неполіткоректною комедією "Наші котики", Держкіно представило офіційний трейлер військової екшн-драми "Черкаси" про опір тральщика Військово-морських сил України під час анексії Криму. Фільм виходить на екрани 27 лютого. https://www.youtube.com/watch?v=7zFlxRq03pY" frameborder="0" allowfullscreen> Режисером української повнометражної стрічки виступив Тимур Ященко. Драма заснована на реальних подіях весни 2014 року, коли українські кораблі виявилися заблоковані в бухті Донузлав. Екіпаж тральщика "Черкаси" три тижні чинив опір ворогові і так і не спустив державний прапор.

Нагадаємо, в березні 2014 року 48 моряків тральщика "Черкаси" тримали оборону на озері Донузлав. Навіть після захоплення корабля команда відмовилася спустити український прапор. Досі Росія не повернула цей корабель.

Як повідомляли Українські Новини, на честь 75-річчя Великої Перемоги на телеканалі "Інтер" стартує спецпроект "Наша Перемога". У програмі "Ранок з Інтером" будуть виходити сюжети, присвячені важливим подіям Другої світової війни.

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