"Наша Победа" — "Интер" каждый день будет показывать сюжеты о войне к 75-летию Победы

В честь 75-летия Великой Победы на телеканале "Интер" стартует спецпроект "Наша Победа". В программе "Утро с Интером" с этой недели будут выходить сюжеты, посвященные важным событиям Великой Отечественной войны и людям, благодаря которым стала возможна Победа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Интер".

""Интер" всегда уделяет внимание значимым историческим событиям, мы осознаем масштаб того, что происходило 75 и более лет тому назад", – говорит главный редактор телеканала Антон Никитин.

По словам Никитина, к 75-летию Победы в "Утре с Интером" было решено сделать рубрику-календарь с воспоминаниями о веховых событиях, которые произошли в этот день на фронтах Великой Отечественной войны, о легендарных полководцах и людях, совершивших выдающиеся подвиги.

Проект "Наша Победа" можно увидеть в программе "Утро с Интером" с понедельника по пятницу с 07:00 до 10:00.

Спецпроект расскажет о:

снятии блокады Ленинграда;

освобождении концлагеря Аушвиц;

Корсунь-Шевченковской битве;

Ялтинской конференции;

капитуляции немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса;

подвиге капитана подводной лодки "С-13" Александра Маринеско, потопившего немецкий лайнер "Вильгельм Густлофф" с элитой немецкого военного флота на борту;

и многих других событиях Великой Отечественной войны.

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Как сообщали Українські Новини, документальный проект о концлагере Аушвиц, снятый телеканалом "Интер", стал фильмом открытия "Международной Киноассамблеи на Днепре – 2020". Его премьера в эфире состоялась в понедельник, 27 января.