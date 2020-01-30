"Наша Победа" — "Интер" каждый день будет показывать сюжеты о войне к 75-летию Победы

В честь 75-летия Великой Победы на телеканале "Интер" стартует спецпроект "Наша Победа". В программе "Утро с Интером" с этой недели будут выходить сюжеты, посвященные важным событиям Великой Отечественной войны и людям, благодаря которым стала возможна Победа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Интер". ""Интер" всегда уделяет внимание значимым историческим событиям, мы осознаем масштаб того, что происходило 75 и более лет тому назад", – говорит главный редактор телеканала Антон Никитин. По словам Никитина, к 75-летию Победы в "Утре с Интером" было решено сделать рубрику-календарь с воспоминаниями о веховых событиях, которые произошли в этот день на фронтах Великой Отечественной войны, о легендарных полководцах и людях, совершивших выдающиеся подвиги. Проект "Наша Победа" можно увидеть в программе "Утро с Интером" с понедельника по пятницу с 07:00 до 10:00. Спецпроект расскажет о: снятии блокады Ленинграда; освобождении концлагеря Аушвиц; Корсунь-Шевченковской битве; Ялтинской конференции; капитуляции немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса; подвиге капитана подводной лодки "С-13" Александра Маринеско, потопившего немецкий лайнер "Вильгельм Густлофф" с элитой немецкого военного флота на борту; и многих других событиях Великой Отечественной войны. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1KaaRZbgda0" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fploZHGABSw" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tXWpSW1M_0I" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, документальный проект о концлагере Аушвиц, снятый телеканалом "Интер", стал фильмом открытия "Международной Киноассамблеи на Днепре – 2020". Его премьера в эфире состоялась в понедельник, 27 января.