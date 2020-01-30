подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • "Наша Победа" — "Интер" каждый день будет показывать сюжеты о войне к 75-летию Победы
30 января 2020, четверг, 14:01 23
Жизнь 2020-01-30T14:50:12+02:00
Українські Новини
"Наша Победа" — "Интер" каждый день будет показывать сюжеты о войне к 75-летию Победы

"Наша Победа" — "Интер" каждый день будет показывать сюжеты о войне к 75-летию Победы

Елена Новикова
Великая отечественная война, Война, спецпроект, Телеканал Интер, Наша Победа

В честь 75-летия Великой Победы на телеканале "Интер" стартует спецпроект "Наша Победа". В программе "Утро с Интером" с этой недели будут выходить сюжеты, посвященные важным событиям Великой Отечественной войны и людям, благодаря которым стала возможна Победа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Интер".

""Интер" всегда уделяет внимание значимым историческим событиям, мы осознаем масштаб того, что происходило 75 и более лет тому назад", – говорит главный редактор телеканала Антон Никитин.

По словам Никитина, к 75-летию Победы в "Утре с Интером" было решено сделать рубрику-календарь с воспоминаниями о веховых событиях, которые произошли в этот день на фронтах Великой Отечественной войны, о легендарных полководцах и людях, совершивших выдающиеся подвиги.

Проект "Наша Победа" можно увидеть в программе "Утро с Интером" с понедельника по пятницу с 07:00 до 10:00.

Спецпроект расскажет о:

  • снятии блокады Ленинграда;
  • освобождении концлагеря Аушвиц;
  • Корсунь-Шевченковской битве;
  • Ялтинской конференции;
  • капитуляции немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса;
  • подвиге капитана подводной лодки "С-13" Александра Маринеско, потопившего немецкий лайнер "Вильгельм Густлофф" с элитой немецкого военного флота на борту;
  • и многих других событиях Великой Отечественной войны.

Как сообщали Українські Новини, документальный проект о концлагере Аушвиц, снятый телеканалом "Интер", стал фильмом открытия "Международной Киноассамблеи на Днепре – 2020". Его премьера в эфире состоялась в понедельник, 27 января.

 

 

Больше новостей о: Великая отечественная война Война спецпроект Телеканал Интер Наша Победа

Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе почти полмиллиона гривен зарплаты
Полиция начала расследовать как поджог возгорание автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове
Новости
"Слуга народа" намерена представить законопроект о народовластии в феврале, - депутат Верещук 14:45
Новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы, - НБУ 14:40
В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ 14:18
НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 14:15
НБУ снизил учетную ставку до 11% 14:13
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
Украина ввела безвиз для британцев на год
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok