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30 января 2020, четверг, 05:30 31
Жизнь 2020-01-30T06:30:03+02:00
Українські Новини
Сегодня в прокат выходит украинская военная комедия "Наши котики"

Сегодня в прокат выходит украинская военная комедия "Наши котики"

Таня Войтюк
Трейлер, Фильмы, Наши котики, кинопремьера, Украина, Комедия

Помимо пары триллеров и двух картин-номинантов на статуэтку "Оскар", на экраны 30 января выйдет украинская неполиткорректная комедия Владимира Тихого "Наши котики".

Военная комедия о буднях бойцов АТО "Наши котики" - детище режиссера и сценариста Владимира Тихого. В основу сюжета положены реальные истории, рассказанные добровольцами и бойцами ВСУ. Среди актеров, появятся в кадре, есть ветераны АТО. Так, Дмитрий Тубольцев до начала войны был актером одного из столичных театров. Сопродюсером ленты выступает Ульяна Супрун. По словам бывшей и.о. министра здравоохранения, юмор - один из лучших средств борьбы со стрессом. Поэтому она призывает вместе смеяться опасности в лицо.

Сюжет фильма рассказывает о событиях 2014 года, где с главными героями: актером, тренером, продавцом цветов и инженером происходят удивительные события.

Ранее Українські Новини писали,  о рейтинге лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture.

Также кинокомпания Universal Pictures в один день опубликовала тизер и трейлер боевика "Форсаж 9" с Вином Дизелем.

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