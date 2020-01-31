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  • Ціна приміщення в аеропорту "Бориспіль" під час аукціону зросла у 19 разів
31 січня 2020, пʼятниця, 12:11 8
Економіка 2020-01-31T13:45:02+02:00
Українські Новини
Ціна приміщення в аеропорту "Бориспіль" під час аукціону зросла у 19 разів

Ціна приміщення в аеропорту "Бориспіль" під час аукціону зросла у 19 разів

Елена Литвин
аеропорт
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України

Міністерство інфраструктури констатує, що в ході проведення першого аукціону щодо оренди приміщення в терміналі F міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) його остаточна ціна перевищила стартову в 19 разів до 4,68 млн гривень у місяць.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Стартова орендна плата була 243,702 тис. гривень. А за результатами конкурсу вона становила 4,678 млн гривень в місяць. Результат перевершив очікування в 19 разів", - сказано в ньому.

Наголошується, що в аукціоні взяли участь 12 компаній, ім'я переможця не розголошується.

Площа приміщення становить 191 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Фонд державного майна (ФДМ) виставив 29 об'єктів в терміналах D і F аеропорту "Бориспіль" для надання в оренду.

Раніше голова ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що ФДМ домовився з Міністерством інфраструктури про те, що в оренду будуть передаватися тільки об'єкти з певною площею і цільовим призначенням, що сприятиме прозорості проведення конкурсу та допоможе більш ефективно використовувати державне майно.

Тим часом гендиретор аеропорту Павло Рябікін задекларував 489,1 тис. гривень зарплати в січні.

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