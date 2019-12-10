Терминалы F и D в "Борисполе" хотят сдать в аренду

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади в терминалах F и D. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

Согласно ему, это будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и увеличению доходов государственного предприятия-балансодержателя.

Конкурс организует и проводит Региональное отделение Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Среди потенциальных объектов для сдачи в аренду помещения, предназначенные для заведений общественного питания, вендинговых автоматов, банкоматов, торговых точек, продаж услуг мобильной связи.

Председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что ФГИ договорился с Министерством инфраструктуры о том, что в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением, что будет способствовать прозрачности проведения конкурса и поможет более эффективно использовать государственное имущество.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры рассматривает возможность открытия ресторана компанией McDonald's Ukraine в международном аэропорту "Борисполь" в 2020 году.

Также в октябре Укрзализныця назначила новый рейс в аэропорт Борисполь.