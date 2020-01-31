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31 січня 2020, пʼятниця, 12:04 6
Зовнішня політика 2020-01-31T12:45:02+02:00
Українські Новини
Пристайко на зустрічі з Помпео обговорив співпрацю між Україною і США

Пристайко на зустрічі з Помпео обговорив співпрацю між Україною і США

Таня Войтюк
Майк Помпео, Вадим Пристайко , Володимир Зеленський, США, Україна
Майк Помпео і Вадим Пристайко. Фото: Twitter/KaterynaZelenko
Майк Помпео і Вадим Пристайко. Фото: Twitter/KaterynaZelenko

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео прибув у Київ і в рамках візиту зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко в п'ятницю, 31 січня.

Про це повідомляє прес-секретар МЗС Катерина Зеленко Twitter.

За словами прес-секретаря МЗС, сторони провели конструктивну зустріч, під час якої обговорювали подальшу співпрацю між Україною і США.

"Сторони обговорили: подальше поглиблення стратегічного партнерства США-Україна; просування військово-економічного співробітництва; посилення двопартійної підтримки України з боку США", - розповіла Зеленко.

Пост в TwitterПост в Twitter. KaterynaZelenko

Раніше Українські Новини писали, що держсекретар США Майк Помпео прибув з візитом в Україну увечері 30 січня. Очікується, що в рамках візиту Помпео зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Також держсекретар планував зустрітися з головами зовнішньополітичного та оборонного відомств України.

Нагадаємо, Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

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