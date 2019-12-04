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04 декабря 2019, среда, 11:50 154
Происшествия 2019-12-04T14:15:05+02:00
Українські Новини
Землетрясение магнитудой 2,2 произошло во Львовской области

Землетрясение магнитудой 2,2 произошло во Львовской области

Землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,2 произошло 3 декабря в 23:25 в районе села Станиславчик (Бродовский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"4 декабря в 1:15 от дежурного по сейсмостанции "Львов" поступило сообщение о том, что 3 декабря в 21:25:48 (по Гринвичу) или 23:25:48 (по киевскому времени) в районе с. Станиславчик Бродовского района между г. Радехов и г. Броды зафиксировано землетрясение", - говорится в сообщении.

По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона Института геофизики Национальной академии наук Украины,  координаты эпицентра: широта 50.24 гр., долгота 24.98 гр.

Магнитуда по длине записи МD = 2.2, класс К = 8.0

Глубина гипоцентра: 5,7 + -1,7.

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