По Закарпатью прокатилось землетрясение: жители слышали подземные толчки

23 января, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Известно, что источник землетрясения находился в районе города Виноградов на глубине 6 км. Подземный толчок жители региона почувствовали около 23:03. Последствий от колебаний земной поверхности нет, поскольку магнитуда была незначительной.

В конце 2019 года эксперты говорили, что в ближайшее время на Закарпатье может произойти сейсмическая активность, но масштабного бедствия опасаться не стоит.