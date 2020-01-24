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24 января 2020, пятница, 10:21 37
Происшествия 2020-01-24T10:21:44+02:00
Українські Новини
По Закарпатью прокатилось землетрясение: жители слышали подземные толчки

По Закарпатью прокатилось землетрясение: жители слышали подземные толчки

Ольга Фандорина
Землетрясение, Землетрясение на Закарпатье, Закарпатье
Эпицентр землетрясения. Фото: ГЦСК
Эпицентр землетрясения. Фото: ГЦСК

23 января, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Известно, что источник землетрясения находился в районе города Виноградов на глубине 6 км. Подземный толчок жители региона почувствовали около 23:03. Последствий от колебаний земной поверхности нет, поскольку магнитуда была незначительной.

В конце 2019 года эксперты говорили, что в ближайшее время на Закарпатье может произойти сейсмическая активность, но масштабного бедствия опасаться не стоит.

Эпицентр землетрясенияЭпицентр землетрясения. Фото: ГЦСК

Ранее Землетрясение магнитудой 2,2 произошло во Львовской области.

Напомним. в Греции к северо-западу от Афин произошло землетрясение силой 5,1 балла. Землетрясение потрясло Афины, выбив телефонные сети и электричество в некоторых частях города.

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