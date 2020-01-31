Курс продажу рубля знизився перед вихідними

У п'ятницю, 31 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 30 січня, залишився без змін і становить 3,54 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля впав на 3 копійки і становить 3,98 грн за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,7224 25,0421 27,1388 27,6018 3,54 3,98 Максимальний 24,8500 25,4000 27,3500 27,9500 3,89 4,20 Мінімальний 24,2000 24,8800 26,6000 27,4200 2,30 3,89

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 29 січня, знизився на 3 копійки і становить 3,50 грн за 10 рублів.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 січня на 1,71 коп. до 25,0421 UAH/USD, курс покупки знизився на 2,33 коп. до 24,7224 UAH/USD.

У той же час, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 січня – 2 лютого, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.