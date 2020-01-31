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31 січня 2020, пʼятниця, 09:54 6
Фінанси 2020-01-31T10:30:29+02:00
Українські Новини
Долар "просів", євро зріс: курс валют в обмінниках в останній день січня

Долар "просів", євро зріс: курс валют в обмінниках в останній день січня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс євро, курс долара, обмін валют, Валюта
Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко/
Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко/"Лівий Берег"

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 січня на 1,71 коп. до 25,0421 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,33 коп. до 24,7224 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,70 коп. до 27,1388 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,94 коп. до 27,6018 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,7224 25,0421 27,1388 27,6018 3,54 3,98
Максимальний 24,8500 25,4000 27,3500 27,9500 3,89 4,20
Мінімальний 24,2000 24,8800 26,6000 27,4200 2,30 3,89

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 29 січня, знизився на 3 копійки і становить 3,50 грн за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з курсом валют на 29 cічня на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

У той же час, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 січня – 2 лютого, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

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